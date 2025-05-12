Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Engelliler Haftası mesajı
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Topsakaloğlu, mesajında, engelli bireylere toplumun parçası olduklarını hissettirmenin önemli olduğunu belirtti.
Engelli bireyler için önemli uygulamaların hayata geçirildiğini kaydeden Topsakaloğlu, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak açısından önemli bir zaman dilimi olarak değerlendirdiğimiz Engelliler Haftasını canı gönülden kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine esenliklerle dolu hayat temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
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