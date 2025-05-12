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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Engelliler Haftası mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 13:42 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:42
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Engelliler Haftası mesajı
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, engelli bireylere toplumun parçası olduklarını hissettirmenin önemli olduğunu belirtti.

        Engelli bireyler için önemli uygulamaların hayata geçirildiğini kaydeden Topsakaloğlu, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak açısından önemli bir zaman dilimi olarak değerlendirdiğimiz Engelliler Haftasını canı gönülden kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine esenliklerle dolu hayat temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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