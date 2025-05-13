Silifke'de özel eğitim konusunda seminer düzenlendi
Silifke'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Özel Eğitim Farkındalık Semineri" gerçekleştirildi.
Silifke'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Özel Eğitim Farkındalık Semineri" gerçekleştirildi.
Özel Yükselen Göksu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin desteğiyle Engelliler Haftası kapsamında organize edilen seminer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında düzenlendi.
Katılımcılara özel eğitim konusunda bilgi verilen programda, "öğrenme güçlüğü farkındalığı" ve "otizm farkındalığı" başlıklı sunumlar yapıldı.
Seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, öğretmenler ve veliler katıldı.
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