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        Mersin'de 70 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 70 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:46
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        Mersin'de 70 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 70 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kente silah sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

        Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, takip edilen 2 otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durduruldu.

        Araçlarda 70 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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