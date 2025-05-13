Mersin'de 70 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 70 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 70 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kente silah sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, takip edilen 2 otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durduruldu.
Araçlarda 70 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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