Mersin'de dolu etkili oldu
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Çamlıyayla-Tarsus kara yolu Ulumeres-Atdağ mevkisinde aniden bastıran dolu, trafikte aksamalara neden oldu.
Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park ederek yağışın dinmesini bekledi.
Kısa sürede yollar beyaza bürünürken, yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Belediye ekipleri ise dolu nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
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