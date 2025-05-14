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        Mersin'de "İl Göç İdaresi Müdürleri Sınır Yönetimi Çalıştayı" başladı

        Mersin'de Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen "İl Göç İdaresi Müdürleri Sınır Yönetimi Çalıştayı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:08
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        Mersin'de "İl Göç İdaresi Müdürleri Sınır Yönetimi Çalıştayı" başladı
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        Mersin'de Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen "İl Göç İdaresi Müdürleri Sınır Yönetimi Çalıştayı" yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte bir otelde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da telekonferans yöntemi ile katıldığı açılış programında Mersin Valisi Atilla Toros, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel ve diğer ilgililer yer aldı.

        Dört gün sürecek çalıştay da sınır yönetimi alanında yürütülen faaliyet ve projeler, sınır güvenliği, komşu ülkelerle sürdürülen ilişkiler ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülecek.

        Çalıştay 16 Mayıs Cuma günü sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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