Gülnar'da engelli bireylere akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

Engellilere yönelik desteklerinin devam edeceğini dile getiren Önge, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza akülü tekerlekli sandalye hediye ederek onların yaşam kalitelerini bir nebze olsun artırmak istedik. Engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız." dedi.

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