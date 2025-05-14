Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hatayspor, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 18:05 Güncelleme: 14.05.2025 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre Erdemli ilçesindeki sahada, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde idman yapan Hatay ekibi, dar alan ve taktik çalıştı.

        Basına kapalı antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

        Adana Demirspor ile Hatayspor 17 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Mersin'de köprüde kısmi çökme meydana geldi
        Mersin'de köprüde kısmi çökme meydana geldi
        Mersin'de engelli bireyler uçurtma şenliğinde buluştu
        Mersin'de engelli bireyler uçurtma şenliğinde buluştu
        Gülnar'da engelli bireylere akülü tekerlekli sandalye hediye edildi
        Gülnar'da engelli bireylere akülü tekerlekli sandalye hediye edildi
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Aile Haftası mesajı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Aile Haftası mesajı
        Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB'de yıl sonunda üretime başla...
        Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB'de yıl sonunda üretime başla...
        DenizBank Mut Şubesinden Dünya Çiftçiler Günü etkinliği
        DenizBank Mut Şubesinden Dünya Çiftçiler Günü etkinliği