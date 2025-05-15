OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Akkuyu NGS'ye ziyaret

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencileri Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı öğrencileri için Akkuyu NGS'de program düzenlendi.

Santrali ziyaret eden öğrencilere ilk olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi verildi.

Daha sonra uzmanlardan Akkuyu NGS'deki çalışmalar hakkında bilgi edinen öğrenciler, santralin seyir terasından çalışmaları izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin Akkuyu NGS'ye ilgisinin her zaman yüksek olduğunu kaydetti.

Diyaloga açık olduklarını belirten Butckikh, şöyle devam etti:

"Geleceğin teknikerleri, mühendisleri, yöneticileri olacak gençlerle bilgilerimizi paylaşmayı önemli görüyoruz. Bu tür ziyaretler, Türkiye'de nükleer endüstrinin insan kaynakları potansiyelinin geliştirilmesine önemli katkı sağlarken, bizim için de bilgi paylaşımı ve geleceğin mühendislerine ilham verme fırsatı sunuyor. Umarım bu gençlerden bazıları gelecekte Akkuyu Nükleer AŞ ekibinin bir parçası olur."