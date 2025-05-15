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        OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Akkuyu NGS'ye ziyaret

        OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencileri Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 18:45 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:50
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        OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Akkuyu NGS'ye ziyaret
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        OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencileri Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti.

        Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı öğrencileri için Akkuyu NGS'de program düzenlendi.

        Santrali ziyaret eden öğrencilere ilk olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi verildi.

        Daha sonra uzmanlardan Akkuyu NGS'deki çalışmalar hakkında bilgi edinen öğrenciler, santralin seyir terasından çalışmaları izledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin Akkuyu NGS'ye ilgisinin her zaman yüksek olduğunu kaydetti.

        Diyaloga açık olduklarını belirten Butckikh, şöyle devam etti:

        "Geleceğin teknikerleri, mühendisleri, yöneticileri olacak gençlerle bilgilerimizi paylaşmayı önemli görüyoruz. Bu tür ziyaretler, Türkiye'de nükleer endüstrinin insan kaynakları potansiyelinin geliştirilmesine önemli katkı sağlarken, bizim için de bilgi paylaşımı ve geleceğin mühendislerine ilham verme fırsatı sunuyor. Umarım bu gençlerden bazıları gelecekte Akkuyu Nükleer AŞ ekibinin bir parçası olur."

        Öğrencilerden Kıraç Kaya da projenin kendisini çok etkilediğini ve sahada yoğun çalışma gördüğünü kaydetti.

        Ziyarette önemli bilgiler edindiğini anlatan Kaya, "Uzmanlardan ve yöneticilerden aldığımız bilgiler, diploma çalışmamı hazırlarken ve daha sonra profesyonel hayatımda işime yarayacak. NGS inşaat sahasını tanıdıktan sonra, Rusya'ya okumaya gitmeyi ve ardından burada, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinde çalışmayı düşünürüm." ifadesini kullandı.

        Mert Can Dönmez de ziyarette, uzmanların Akkuyu NGS hakkındaki bilgileri net şekilde anlattığını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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