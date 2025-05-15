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        Bozyazı'da trafik uygulaması yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 23:43 Güncelleme: 15.05.2025 - 23:43
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        Bozyazı'da trafik uygulaması yapıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Uygulamada araçları kontrol eden ekipler, sürücülerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, trafik kazalarının en aza indirilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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