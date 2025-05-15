Bozyazı'da trafik uygulaması yapıldı

İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, trafik kazalarının en aza indirilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Uygulamada araçları kontrol eden ekipler, sürücülerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

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