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        Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis talebiyle dava açılan sanığın yargılanması sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 21:03 Güncelleme: 16.05.2025 - 21:03
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        Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis talebiyle dava açılan sanığın yargılanması sürdü.

        Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Ecer, "delil kararttıkları" iddia edilen tutuksuz sanıklar A.E, N.B, Ö.B. ve R.B. ile hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Pınar Bayrak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, Ecer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.

        Tutuksuz sanıklar A.E, N.B. ve Ö.B. için "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçu"ndan ceza talep edilirken diğer tutuksuz sanık R.B'nin beraati istendi.

        Söz verilen Ziya Ecer, sakin ve olumlu bir insan olduğunu öne sürdü.

        Kötü bir insan olmadığını savunan Ecer, "Hiçbir insan bu durumda olmak istemez. Koğuşta bir an olsun eşim, çocuklarım aklımdan çıkmıyor. Eşimi öldürmek gibi niyetim yoktu." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

        Mersin'de 3 Ağustos 2024'te Çiftlikköy Mahallesi'nde Ziya Ecer ile dini nikahlı eşi Pınar Bayrak arasında tartışma çıkmış, darbedildiği öne sürülen Bayrak hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Ecer tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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