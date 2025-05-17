Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan Müzeler Haftası mesajı

Müzelerin geçmişle bugünü ve geleceği birbirine bağladığını kaydeden Topsakaloğlu, "Müzeler, insanlığın kültürel mirası, uygarlık deneyimi konusunda bizlere ışık tutan önemli ve eşsiz mekanlardır. Müzelerimizdeki eşsiz eserlerin korunması, onarılması ve gelecek kuşaklara aktarılması bizlerin en büyük görevidir." ifadesini kullandı.

Topsakaloğlu, mesajında, kültürel mirasın korunması, saklanması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında müzelerin önemli olduğunu belirtti.

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