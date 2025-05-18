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        Mersin'de 292 bin 102 makaron ve 250 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

        Mersin'de 292 bin 102 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 250 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:44 Güncelleme: 18.05.2025 - 12:09
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        Mersin'de 292 bin 102 makaron ve 250 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi
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        Mersin'de 292 bin 102 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 250 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente kaçak tütün ürünü getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Ekipler, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonda da 3 zanlıyı yakaladı.

        Çalışmada 292 bin 102 makaron ve 250 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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