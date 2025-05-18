Mersin'de 292 bin 102 makaron ve 250 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

Çalışmada 292 bin 102 makaron ve 250 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Ekipler, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonda da 3 zanlıyı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente kaçak tütün ürünü getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Mersin'de 292 bin 102 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 250 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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