Mersin'de 292 bin 102 makaron ve 250 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi
Mersin'de 292 bin 102 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 250 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de 292 bin 102 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 250 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente kaçak tütün ürünü getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonda da 3 zanlıyı yakaladı.
Çalışmada 292 bin 102 makaron ve 250 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
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