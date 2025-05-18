Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den 19 Mayıs mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Seçer, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, milletin kaderini değiştiren, umutları yeniden yeşerten dönüm noktası olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık yürüyüşünün, azmin, kararlılığın ve ulusal birliğin sembolü olduğunu kaydeden Seçer, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs'ın gençliğe armağan edilmiş olması, bu ideali geleceğe taşıyacak olanların gençler olduğunu açıkça göstermektedir. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle çalışıyor, Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet'i yaşatmak ve yüceltmek için gayret ediyoruz."