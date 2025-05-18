Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Batuhan Söylemezoğlu
Mersin Spor: Cobbs 16, Cruz 27, Magnay 5, Canberk Kuş 6, Manek 17, Olaseni 5, Efienayi 15, Pineiro 9, Kartal Özmızrak 5, Emre Tanışan, Tevfik Akdamar, Deniz Kılıçlı
Darüşşafaka Lassa: Tarık Sezgün 5, Appleby 18, Moore 23, Tinkle 19, Brajkovic 2, Tolga Kay, Sibande 14, Enes Berkay Taşkıran, Pecarski 6, Ege Demir 2, Ege Akçay
1. Periyot: 28-26
Devre: 56-48
3. Periyot: 87-67
MERSİN
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