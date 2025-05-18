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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 17:29 Güncelleme: 18.05.2025 - 17:29
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Batuhan Söylemezoğlu

        Mersin Spor: Cobbs 16, Cruz 27, Magnay 5, Canberk Kuş 6, Manek 17, Olaseni 5, Efienayi 15, Pineiro 9, Kartal Özmızrak 5, Emre Tanışan, Tevfik Akdamar, Deniz Kılıçlı

        Darüşşafaka Lassa: Tarık Sezgün 5, Appleby 18, Moore 23, Tinkle 19, Brajkovic 2, Tolga Kay, Sibande 14, Enes Berkay Taşkıran, Pecarski 6, Ege Demir 2, Ege Akçay

        1. Periyot: 28-26

        Devre: 56-48

        3. Periyot: 87-67

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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