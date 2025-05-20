Tarsus'ta hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Ali Kandemir'in cenazesi defnedildi

Törene, Kandemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şube Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu ile vatandaşlar da katıldı.

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