Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçe Mahallesi'nde tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında evde hasar meydana geldi.
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