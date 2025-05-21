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        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 19:41 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:46
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        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bahçe Mahallesi'nde tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında evde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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