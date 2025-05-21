Mersin'de ilkokullar arası halı saha futbol turnuvası tamamlandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen ilkokullar arası halı saha futbol turnuvası final maçıyla sona erdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen ilkokullar arası halı saha futbol turnuvası final maçıyla sona erdi.
Dr. Lütfi Kolukırıkoğlu İlkokulu öncülüğünde düzenlenen turnuvaya ilçedeki 16 okuldan öğrenciler katıldı.
Turnuvanın final maçında Borsa İstanbul İlkokulu'nu 9-2 yenen Atatürk İlkokulu şampiyon oldu.
Turnuvada ilk üçe girenlerin kupa ve madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu ve okul müdürleri tarafından verildi.
Anteplioğlu, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.
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