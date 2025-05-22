Mersin'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

Valiliğin açıklamasına göre, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında İl Göç İdaresi ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde denetim yapıldı.

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