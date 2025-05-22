Mersin'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
Mersin'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulamada 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Mersin'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulamada 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında İl Göç İdaresi ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde denetim yapıldı.
Kontrollerde, 256 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kimlikleri sorgulandı.
Uygulamada 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
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