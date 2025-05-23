Bozyazı'da bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının bilgi yarışmasında dereye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının bilgi yarışmasında dereye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Lise öğrencilerine yönelik 81 ilde 12 Nisan'da düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler, İlçe Müftüsü Yakup Avcı'yı ziyaret etti.
Avcı, sohbet ettiği öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.
Dereceye giren öğrencilere, nakdi destek ödülü verildi.
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