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        Bozyazı'da "Teknoloji Dedektifleri Yarışması" yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "Teknoloji Dedektifleri Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:29
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        Bozyazı'da "Teknoloji Dedektifleri Yarışması" yapıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "Teknoloji Dedektifleri Yarışması" düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasına göre, İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaya, öğrenci ve danışman öğretmenlerden oluşan 13 takım katıldı.

        Teknoloji ve sağlığın buluşturulması amaçlanan yarışmada, projelerin sunumu yapıldı.

        Etkinlik, "En yaratıcı proje", "En bilgilendirici araştırma" ve "En iyi sunum" kategorilerinde organize edildi.

        Jüri değerlendirmesi sonucu dereceye giren takımlara, Toplum Sağlığı Merkezi'nde düzenlen törende ödülleri verildi.

        Programa, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı ve Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ayşenur Hilal Gökkaya da katıldı.

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