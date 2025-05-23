Bozyazı'da "Teknoloji Dedektifleri Yarışması" yapıldı

Programa, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı ve Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ayşenur Hilal Gökkaya da katıldı.

Etkinlik, "En yaratıcı proje", "En bilgilendirici araştırma" ve "En iyi sunum" kategorilerinde organize edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasına göre, İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaya, öğrenci ve danışman öğretmenlerden oluşan 13 takım katıldı.

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