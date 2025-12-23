Mersin'de trafik ışıklarında kavga eden sürücülere 1986 lira ceza verildi

Sürücülere, trafik kuralı ihlali ve çeşitli ihlallerden dolayı toplam 1986 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında görüntüleri paylaşılan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Soli Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında kavga eden motosiklet ve ticari araç sürücüleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Mersin'de trafik ışıklarında kavga eden motosiklet ve ticari araç sürücülerine 1986 lira ceza uygulandı.

