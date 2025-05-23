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        Mersin'de otomobilden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:11 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:26
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        Mersin'de otomobilden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        M.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde alev aldı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

        Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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