Mersin'de otomobilden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
M.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde alev aldı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.
Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
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