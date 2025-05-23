Anamur'da "Edebiyat ve Kitap Günleri" düzenlendi
Mersin'in Anamur ilçesinde, "Edebiyat ve Kitap Günleri" etkinliği yapıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, "Edebiyat ve Kitap Günleri" etkinliği yapıldı.
Anamur Belediyesince bu yıl 5'ncisi organize edilen etkinlik, Muşurup Sanat Sokağı'nda gerçekleşti.
Programa katılan yayınevleri stant kurdu.
Kitapseverler, imza günlerinde yazarlarla bir araya geldi.
Etkinlikler kapsamında, yazar Buket Uzuner de "Kız Neşesi" konulu söyleşiye katıldı.
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