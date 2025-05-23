Mersin'de seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde çerez yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çerez yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda H.G. idaresindeki 07 S 1692 plakalı çerez yüklü seyir halindeki tırın dorsesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek dorseyi ayırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dorsede çıkan yangını söndürdü.
Yangında dorsede hasar oluştu.
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