Mersin'de seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı

Alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda H.G. idaresindeki 07 S 1692 plakalı çerez yüklü seyir halindeki tırın dorsesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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