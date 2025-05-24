Mersin'de 125 bin makaron ele geçirildi

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 125 bin makaron, 140 kilogram tütün, 25 sigara sarma makinesi, 4 sigara doldurma makinesi, tütün kurutma makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesinde kaçak sigara ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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