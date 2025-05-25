Mersin ve Osmaniye'de nikah daireleri "25.05.2025"te evlenmek isteyenleri ağırladı

Mersin ve Osmaniye'de dünyaevine "25.05.2025"te girmek isteyen çiftler, nikah dairelerinde evliliğe adım attı.

Mersin'de evlilik tarihlerinin akılda kalması için 25 Mayıs'a randevu alan çiftler, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki nikah dairesine gitti.

Rabia Ülküdür ve Kenan Özdemir ile Meryem Salmış ve Sergen Çelik çiftlerinin nikahlarını, Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığında görevli memur Fatih Akıllı kıydı.

Akıllı, AA muhabirine, çiftlerin nikah tarihlerinin özel olması için bugünü seçtiğini söyledi.

Salonda yoğunluk oluştuğunu dile getiren Akıllı, "Gün içerisinde 15 nikah kıydık. Çiftlerimiz hem nikah tarihlerini hatırlamak hem de tarihlerin uyumlu olmasından dolayı bugünlerin özel olduğunu düşünüyor." dedi.

- Kadirli'de 10 çift dünyaevine girdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki evlendirme salonunda da 10 çift, "25.05.2025"te nikah masasına oturdu.

Çiftlerden birinin nikahını kıyan Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, mutluluk diledi.