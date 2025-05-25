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        Mersin ve Osmaniye'de nikah daireleri "25.05.2025"te evlenmek isteyenleri ağırladı

        Mersin ve Osmaniye'de dünyaevine "25.05.2025"te girmek isteyen çiftler, nikah dairelerinde evliliğe adım attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 15:50 Güncelleme: 25.05.2025 - 15:56
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        Mersin ve Osmaniye'de nikah daireleri "25.05.2025"te evlenmek isteyenleri ağırladı
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        Mersin ve Osmaniye'de dünyaevine "25.05.2025"te girmek isteyen çiftler, nikah dairelerinde evliliğe adım attı.

        Mersin'de evlilik tarihlerinin akılda kalması için 25 Mayıs'a randevu alan çiftler, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki nikah dairesine gitti.

        Rabia Ülküdür ve Kenan Özdemir ile Meryem Salmış ve Sergen Çelik çiftlerinin nikahlarını, Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığında görevli memur Fatih Akıllı kıydı.

        Akıllı, AA muhabirine, çiftlerin nikah tarihlerinin özel olması için bugünü seçtiğini söyledi.

        Salonda yoğunluk oluştuğunu dile getiren Akıllı, "Gün içerisinde 15 nikah kıydık. Çiftlerimiz hem nikah tarihlerini hatırlamak hem de tarihlerin uyumlu olmasından dolayı bugünlerin özel olduğunu düşünüyor." dedi.

        - Kadirli'de 10 çift dünyaevine girdi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki evlendirme salonunda da 10 çift, "25.05.2025"te nikah masasına oturdu.

        Çiftlerden birinin nikahını kıyan Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, mutluluk diledi.

        Olcar, özel günde evlenmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğunu belirterek, "Çiftlerimiz evlilik günlerinin bu unutulmaz tarihte olması için önceden randevuları oluşturdular. Diğer günlere oranla bugün nikah sayısında yüzde 100 artış oldu." dedi.

        Dünyaevine girenlerden Merve Ak ve Suat Azmaz da nikah tarihlerinin 25 Mayıs'ta kıyılmasından mutluluk duyduklarını anlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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