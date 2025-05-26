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        Mersin'de 45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu başladı

        Mersin'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen 45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:50 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:50
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        Mersin'de 45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu başladı
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        Mersin'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen 45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu başladı.

        Dünyanın en saygın bilimsel arkeoloji toplantılarından biri olarak kabul edilen sempozyumun açılışı, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Vali Atilla Toros, etkinlikteki konuşmasında, Mersin'in, tarihi ve kültürel hafızaya sahip olduğunu söyledi.

        Kentin, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını dile getiren Toros, şöyle konuştu:

        "Mersin'de yürütülen her bir kazı sadece toprak altındaki eserleri değil aynı zamanda insanlık tarihine dair saklı kalan öyküleri de gün yüzüne çıkarır. Zira Anadolu başlı başına bir kültür atlasıdır. Mersin de bu atlasın en kadim, zengin sayfalarından biridir. Burada kazılan her toprak, keşfedilen her yapı, yapılan her bilimsel çalışma yalnızca bir bilgi değil, ortak hafıza inşa eder."

        Toros, Mersin'in 1027 sit alanı ve 1812 taşınmaz kültür varlığıyla Türkiye'nin en zengin arkeolojik coğrafyalarından birisi olduğunu vurguladı.

        Kentte 11 arkeolojik kazının yürütüldüğünü belirten Vali Toros, "Bu eşsiz mirası korumayı görev, gelecek nesillere aktarmayı ise insanlık için bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu bilinçle arkeolojik kazıları desteklemeye, restorasyonlara öncülük etmeye, kültürel mirasımızı korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

        - "Arkeolojiyi daha iyiye taşıma bilinciyle hareket ediyoruz"

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş da kültürel miras alanında ülkenin en köklü bilimsel etkinliklerinden birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Organizasyonda emeği geçen bilim insanlara teşekkür eden Gönültaş, "Cumhuriyet'imizin ilk yıllarında köklü ve güçlü temelleri atılan Türkiye arkeolojisini her zaman daha iyiye taşıma bilinciyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

        Gönültaş, Bakanlığın, arkeolojik çalışmalardan kazı alanlarının korunmasına ve müzelerin güçlendirilmesine kadar pek çok alanda bilim insanlarıyla işbirliği içinde çalıştığını anlattı.

        Bakanlık desteğiyle geçen yıl yürütülen çalışmaları değerlendiren Gönültaş, şu bilgileri verdi:

        "2024, çabanın sahaya yansıdığı yoğun bir dönem oldu. Yıl boyunca Bakanlığımız izniyle 173'ü Türk, 30'u yabancı olmak üzere toplam 203 kararnameli kazı, 8 su altı kazısı, 156 kurtarma kazısı ve 60 müze başkanlığında yürütülen kazı hayata geçirilmiştir. Bununla kamu yatırımlarını ilgilendiren 11 kazı ile 84 sondaj çalışması gerçekleştirilmiş, yüzey araştırmaları, su altı araştırmaları ve jeofizik-jeoradar etütleriyle toplamda 765 arkeolojik faaliyetin hayata geçirildiği bir yıl olmuştur. Bu veriler, ülkemizin kültürel mirasına duyduğumuz derin bağlılığın ve arkeolojik mirasımızı koruma, anlama ve gelecek kuşaklara aktarma çabamızın somut bir göstergesi olduğuna inanıyorum."

        Gönültaş'ın ardından MEÜ Rektör Yardımcısı Ahmet Hakan Öztürk ve Yumuktepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Giulio Palumbi'nin konuşma yaptığı programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay da katıldı.

        - Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

        Türkiye'nin kültürel mirasını bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımayı amaçlayan dünyanın en seçkin arkeoloji buluşmalarından "Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu", bilim insanlarını Mersin'de bir araya getirdi.

        MEÜ işbirliğiyle bu yıl 45'incisi düzenlenen sempozyum, akademi, bilim ve saha çalışmalarını aynı platformda buluşturarak kültürel geçmişe ışık tutacak.

        Sempozyum süresince, 2024 yılı boyunca Bakanlık izniyle Türk ve yabancı bilim insanları tarafından yürütülen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve arkeometrik çalışmaların sonuçları paylaşılacak, 5 ayrı salonda yapılacak oturumlarla 270'i kazı sonucu, 96'sı araştırma sonuçları ve 66'sı arkeometri sonuçları olmak üzere toplam 432 bildiri sunulacak.

        Ayrıca 11 farklı ülkeden gelen 31 bilim insanı da sempozyuma 32 bildiriyle katkı sağlayacak.

        Arkeoloji alanında çalışan yayınevleri, bilimsel kuruluşlar ve özel şirketler tarafından tanıtım ve satış stantları kurulacak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sempozyumda sunulan bildirileri elektronik kitap formatında araştırmacıların erişimine açacak.

        Sempozyum, 30 Mayıs'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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