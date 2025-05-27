Mersin'de öğretmen Derya Demir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Mersin'in Erdemli ilçesinde matematik öğretmeni Derya Demir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan meslektaşının yargılanmasına başlandı.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, özel bir kurs merkezinin matematik öğretmeni sanık Murat O, tutuklu bulunduğu Alanya'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezinin avukatlarının da yer aldığı müdafiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Murat O, savunmasında, Derya Demir ile bir arkadaşlık sitesinde tanıştıklarını iddia etti.

Olay günü sahilde yürüyüş yaptıkları sırada bir kadına selam vermesi nedeniyle Demir ile aralarında tartışma çıktığını öne süren Murat O, şu beyanda bulundu:

"Sabah mesaj atınca yanıma geldi ve tekrar aynı konuları açtı. Derya evdeki bıçağı eline aldı ve tartışma sırasında bana salladı. Elini tutup dışarı çıkmaya çalıştığım sırada bıçak boğazına saplandı. İkimiz de yere düştük ve bir dakika içinde vefat etti. Sonra şoka girdim, kime anlatacağımı şaşırdım. Kimsenin bana inanmayacağını düşündüğüm için panik yapıp gittim."

Mahkeme başkanının, "olaydan sonra maktulün çantasını alıp almadığına" ilişkin ifadesindeki çelişkileri sorması üzerine Murat O, "Otele ödeme yapmam gerekiyordu ama üzerimde nakit para yoktu. Olaydan sonra Derya'nın çocuklarının uyuduğu karşı daireye geçip çantasını, cüzdanımı ve şarj aletimi aldım. Ambulansı ve polisi aramam gerekiyordu ama şok geçirdim. Otele borcu ödedikten sonra kent merkezine gittim. Derya'ya sadece 1000 lira borcum vardı. Onun dışında kendisinden ziynet eşyası falan almadım. Derya'yı tasarlayarak öldürseydim cesedi ortadan kaldırırdım. 5 gün boyunca kimse ulaşamadı bana, bunu yapardım." iddialarında bulundu. Sanık Murat O, Derya Demir'i tasarlayarak öldürmediğini savundu. Demir'in babası Mahmut Demir ise sanıktan şikayetçi olduklarını vurgulayarak, "Kızımı sürekli sömürü aracı olarak kullanmış, zaman zaman para almış. Olaydan 5 gün sonra kızımın cenazesini bulduk. Evden çıkarken kapıyı üst üste kilitleyip gitmiş. Tasarlayarak öldürdüğü çok açık." dedi.

- "Annemin arkadaşlarıyla Mersin'e gittiğini söyledi" Tanık olarak dinlenen Demir'in oğlu M.Y.Ö. de sanıkla olaydan 1-2 hafta önce tanıştıklarını belirterek, "Olay günü annemin markete gittiğini düşündük. Bir süre sonra gelmeyince aradığımız telefonunun evde çaldığını duyduk. Bunun üzerine aradığımız sanık, 'Annemin arkadaşlarıyla Mersin'e gittiğini, yarın ararsak ulaşacağımızı' söyledi. Ertesi gün de annem gelmeyince şüphelenmeye başladık ve durumu Karaman'daki dedeme anlattık. Dedem Mersin'e geldikten sonra polise gittik. 5 gün sonra da annemin cenazesine ulaştık." ifadelerini kullandı. Avukatların dinlenmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, sanığın, "kadına karşı kasten öldürme", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Murat O'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın mütalaaya karşı savunma hazırlanması için süre talep edilmesi nedeniyle duruşmayı erteledi.