Basketbolda Mersin Spor, Anadolu Efes maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüp başkanı Berkay Üstündağ, asbaşkan Doğukan Uyan ve yöneticiler de antrenmanı takip etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda oyuncular taktik çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.