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        Meslek lisesinde tasarlanan otonom kara aracı "Yörük"ün hareket testi tamamlandı

        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de arama kurtarma çalışmalarında kullanılması için Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geliştirilen "Yörük" adlı otonom kara aracı, hareket testini başarıyla geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:40
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        Meslek lisesinde tasarlanan otonom kara aracı "Yörük"ün hareket testi tamamlandı
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        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de arama kurtarma çalışmalarında kullanılması için Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geliştirilen "Yörük" adlı otonom kara aracı, hareket testini başarıyla geçti.

        Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında merkez Toroslar ilçesindeki lisede proje hazırlandı.

        Arama kurtarma faaliyetleri, askeri çalışmalar, tarım ve sanayide kullanılması için kara aracı tasarlamayı hedefleyen öğrenciler, lisenin AR-GE merkezinde geçen yıl ekim ayında çalışmalara başladı.

        Meslek öğretmenlerinin danışmanlığındaki makine, metal, elektrik-elektronik ve bilişim teknolojileri bölümlerinden 24 öğrenci, çalışma sonucunda sensör ve kamera destekli paletler sayesinde kablosuz şekilde hareket eden aracı tamamladı.

        "Yörük" adı verilen otonom araç, son kontrollerin ardından okul bahçesindeki tanıtım programında hareket testini başarıyla geçti.

        Saatte 35 kilometre hıza ulaşabilen otonom kara aracı, 750 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

        - "Farklı arazi koşullarında hareket edebiliyor"

        Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yiğit, AA muhabirine, projede Toros Dağları'nda kar ve soğukla mücadele eden yörüklerden ilham aldıklarını söyledi.

        Aracın birçok farklı amaçla kullanılabileceğini belirten Yiğit, "İnsanların giremediği ortamlardaki yaralılara makine yardımıyla ulaşıp onları belirlenen koordinatlara taşımayı hedefliyoruz. Hedeflediğimiz nokta savunma sanayi olsa bile araç, palet sistemi sayesinde farklı arazi koşullarında hareket edebiliyor." dedi.

        Yiğit, bu tarz projelerin öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağladığını anlattı.

        - "Aracın yüzde 70'i okulumuzdaki imkanlarla geliştirildi"

        Makine Teknolojileri Bölümü öğretmeni Taner Yaşa da bakanlıklar arasındaki projenin, savunma sanayi için kalifiye eleman yetiştirilmesinde önemli olduğunu vurguladı.

        "Yörük"ün kullanım alanının çeşitlendirilmesi için geliştirme sürecinin devam ettiğini belirten Yaşa, şöyle konuştu:

        "Araç, öğrencilerin tasarım yeteneklerini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Çizim, tasarım ve imalat süreçlerinin tamamını kendimiz yaptığımız için öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine önemli katkı sağlıyor. Aracımızın metal aksamları okuldaki metal bölümünde kesildi, işlendi ve montajı yapıldı. Elektrik bölümünde de elektronik sistemler tamamlandı. Aracın yüzde 70'i okulumuzdaki imkanlar ve burada üretilen sistemlerle geliştirildi."

        - Hedef TEKNOFEST'te ödül

        Projede yer alan öğrencilerden Hüseyin Akbulut da "Yörük" ile gelecek yıl TEKNOFEST kapsamındaki İnsansız Kara Aracı Yarışması'na katılmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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