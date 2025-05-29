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        Mersin'de kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:50 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:50
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        Mersin'de kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

        Öğretmenler Mahallesi'nde oturan 29 yaşındaki Uğur Genç'ten 25 Mayıs'tan itibaren haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, Eshab-ı Kehf mağarası yakınlarındaki ormanlık alana bırakılan 01 DJ 240 plakalı otomobilin önünde Genç'in cansız bedeni bulundu.

        Cenaze, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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