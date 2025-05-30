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        Tarsus'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında resim sergisi açıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:59 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:59
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        Tarsus'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında resim sergisi açıldı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu resim sergisi açıldı.

        Tarsus Müzesi'ndeki sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yapılan 70 resim ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ve beraberindekiler, kursiyerlerin resimlerini inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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