Tarsus'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında resim sergisi açıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu resim sergisi açıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu resim sergisi açıldı.
Tarsus Müzesi'ndeki sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yapılan 70 resim ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ve beraberindekiler, kursiyerlerin resimlerini inceledi.
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