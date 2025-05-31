Mersin'de otizmli çocuklar tekne turuna katıldı

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Türkiye Otizm Meclisi ve Otizm Dernekleri Federasyonu koordinasyonuyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen otizmli çocuklar ve aileleri için Silifke Altuğ Verdi Gençlik Merkezi'nde kamp gerçekleştirildi.

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