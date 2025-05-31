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        Mersin'deki Kızkalesi'nde yaz sezonunda polisler elektrikli skuterle görev yapacak

        Mersin'in Erdemli ilçesindeki turizm merkezi Kızkalesi'nde polisler yaz sezonunda elektrikli skuterle görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:42 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:42
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        Mersin'deki Kızkalesi'nde yaz sezonunda polisler elektrikli skuterle görev yapacak
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        Mersin'in Erdemli ilçesindeki turizm merkezi Kızkalesi'nde polisler yaz sezonunda elektrikli skuterle görev yapacak.

        Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi'nde güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

        Çalışma kapsamında Kızkalesi'nde huzur ve güvenliği sağlayan ekiplere elektrikli skuter kullanan polisler de destek olacak.

        Yaya ve devriye ekiplerinin yanı sıra bölgede elektrikli skuterle görev yapacak polislerle olası asayiş olaylarına hızlı şekilde müdahale edilmesi amaçlanıyor.

        Tedbirler kapsamında, bölge geneli Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından da takip edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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