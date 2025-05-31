MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin komisyon önerisine Mersin'den destek

Federasyon tarafından yöredeki dernek başkanları, kanaat önderleri ve diğer ilgililerin katılımıyla Akdeniz ilçesindeki Batman İl ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nde basın toplantısı düzenlendi.

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