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        MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin komisyon önerisine Mersin'den destek

        Mersin Doğu Güneydoğu Dernekler Federasyonu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" oluşturulmasına yönelik önerisine destek verdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 18:42 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:42
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        MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin komisyon önerisine Mersin'den destek
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        Mersin Doğu Güneydoğu Dernekler Federasyonu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" oluşturulmasına yönelik önerisine destek verdiklerini bildirdi.

        Federasyon tarafından yöredeki dernek başkanları, kanaat önderleri ve diğer ilgililerin katılımıyla Akdeniz ilçesindeki Batman İl ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nde basın toplantısı düzenlendi.

        Mersin Doğu Güneydoğu Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İhsan Taş, toplantıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması önerisini desteklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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