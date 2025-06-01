Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız
Mersin Spor: Olaseni 14, Cobbs 10, Cruz 27, Canberk Kuş 8, Manek 15, Pineiro 2, Efienayi 5, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı
Anadolu Efes: Bryant 15, Rıdvan Öncel 8, Thompson 4, Oturu 9, Willis 6, Larkin 9, Dozier 17, Poirier 6, Ercan Osmani 10, Erkan Yılmaz
1. Periyot: 18-25
Devre: 38-52
3. Periyot: 61-66
Beş faulle çıkan: 39.50 Cruz (Mersin Spor)
MERSİN
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