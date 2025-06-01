Anamur'da 66 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adresteki aramalarda 6 bin 600'ü tütün doldurulmuş 66 bin kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Anamur ilçesindeki bir iş yerine baskın yaptı.

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