Anamur'da 66 bin kaçak makaron ele geçirildi
Mersin'in Anamur ilçesinde 66 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Anamur ilçesinde 66 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Anamur ilçesindeki bir iş yerine baskın yaptı.
Adresteki aramalarda 6 bin 600'ü tütün doldurulmuş 66 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Ekipler, iş yeri sahibi M.F.Ş'yi gözaltına aldı.
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