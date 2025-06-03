Anamur'da AK Parti İlçe Teşkilatı sahili temizledi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bulut, çevreyi korumak ve doğayla uyumlu yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için çevreyi temizlediklerini belirtti.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Refik Bağsız, AK Parti Anamur İlçe Başkanı Burak Bulut ile kadın ve gençlik kolları üyelerinin katıldığı etkinlikte, kıyıdaki atıklar toplandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Çevre Haftası kapsamında organize edilen etkinlik, ilçe sahilinde gerçekleştirildi.

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