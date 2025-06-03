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        Anamur'da AK Parti İlçe Teşkilatı sahili temizledi

        AK Parti Anamur İlçe Başkanlığınca sahilde çevre temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:37 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:37
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        Anamur'da AK Parti İlçe Teşkilatı sahili temizledi
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        AK Parti Anamur İlçe Başkanlığınca sahilde çevre temizliği yapıldı.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Çevre Haftası kapsamında organize edilen etkinlik, ilçe sahilinde gerçekleştirildi.

        AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Refik Bağsız, AK Parti Anamur İlçe Başkanı Burak Bulut ile kadın ve gençlik kolları üyelerinin katıldığı etkinlikte, kıyıdaki atıklar toplandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bulut, çevreyi korumak ve doğayla uyumlu yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için çevreyi temizlediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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