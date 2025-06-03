Erdemli'de bursluluk sınavından tam puan alan 4 öğrenci ödüllendirildi

Ziyarette, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler de yer aldı.​​​​​​​

Öğrenciler başarılarından dolayı çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Sınavda 80 sorunun tamamına doğru yanıt veren öğrenciler Elif Eda Okyar, Caner Eymen Turan, Fatih Özdemir ve Onur Göksu, Kaymakam Aydın Tetikoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden 4 öğrenciye çeyrek altın hediye edildi.

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