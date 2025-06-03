Anamur'da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Programa Kaymakam Bilal Bozdemir, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar ve İlçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek de katıldı.

Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Anamur Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, trafik güvenliğinin artırılması için çalışma başlatıldı.

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