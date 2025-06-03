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        Anamur'da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

        Mersin'in Anamur ilçesinde motosiklet sürücülerine kask hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:28 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:28
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        Anamur'da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde motosiklet sürücülerine kask hediye edildi.

        Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Anamur Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, trafik güvenliğinin artırılması için çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında Ticaret ve Sanayi Odasınca temin edilen 100 kask, Anamur Ortaokulu'nun önünde gerçekleştirilen trafik denetimine motosiklet sürücülerine dağıtıldı.

        Oda Başkanı Mehmet Tuna, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

        Programa Kaymakam Bilal Bozdemir, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar ve İlçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek de katıldı.

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