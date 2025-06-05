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        Bozyazı'da protokol üyelerinden Kurban Bayramı mesajları

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve Müftü Yakup Avcı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:59 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:59
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        Bozyazı'da protokol üyelerinden Kurban Bayramı mesajları
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve Müftü Yakup Avcı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, bayramlarda yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini belirtti.

        Bayramlarda, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, "Bu anlamlı günlerde, ihtiyaç sahiplerini gözetmek, büyüklerimizi ziyaret etmek ve çocuklarımızı sevindirmek birlik ve beraberliğimizi pekiştirir." ifadesini kullandı.

        Bozyazı Belediye Başkanı Çetinkaya da Kurban Bayramı'nın Türk milletine ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

        Böyle önemli günlerde dayanışmanın artırılmasının en büyük sorumlulukları olduğunu belirten Çetinkaya, "Bozyazı Belediyesi olarak bayramın ruhuna uygun şekilde vatandaşlarımızın yanında olmaya, ilçemizde birlik ve beraberliği büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        İlçe Müftüsü Yakup Avcı da Türkiye Diyanet Vakfının "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına Bozyazı halkının büyük duyarlılıkla destek verdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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