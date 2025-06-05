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        Mut'ta bayramlaşma programları düzenlendi

        Mersin'in Mut ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:30
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        Mut'ta bayramlaşma programları düzenlendi
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        Mersin'in Mut ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

        Kaymakam Vekili İsa Uğur ve Belediye Başkanı Murat Orhan, şehitliği ziyaret etti, dua okudu.

        Şehit ailelerinin bayramını kutlayan Uğur, Kaymakamlıkta düzenlenen törende de ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar bayramlaştı.

        Mut Belediyesince Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda gerçekleştirilen programda da Belediye Başkanı Murat Orhan, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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