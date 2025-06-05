Mut'ta bayramlaşma programları düzenlendi

Şehit ailelerinin bayramını kutlayan Uğur, Kaymakamlıkta düzenlenen törende de ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar bayramlaştı.

Kaymakam Vekili İsa Uğur ve Belediye Başkanı Murat Orhan, şehitliği ziyaret etti, dua okudu.

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