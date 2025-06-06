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        Mersin'deki plajlar bayram tatilini denizde geçirmek isteyenleri ağırlıyor

        Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerindeki plajlarda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:59
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        Mersin'deki plajlar bayram tatilini denizde geçirmek isteyenleri ağırlıyor
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        Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerindeki plajlarda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik arttı.

        Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi ile Silifke ilçesindeki Susanoğlu ve Yapraklı Koy plajlarını tercih etti.

        Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.

        Tekne turlarına katılan yerli ve yabancı turistler koyları gezdi.

        Şezlong ve şemsiyelerle dolan plajlardaki hareketlilik dron ile havadan görüntülendi.

        - "Bayramın kalan günlerinde daha yoğun olacağız"

        Yapraklı Koy'da işletme sahiplerinden Mesut Öztürk, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda artan yoğunluktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Tatilcilerin huzurlu ve mutlu şekilde vakit geçirmesi için çalıştıklarını dile getiren Öztürk, "Yapraklı Koy zaten marka, Silifke'nin incisi. Bayramın kalan günlerinde daha yoğun olacağız. Vatandaşlarımızı kurbanlarını kestikten sonra bölgeye bekliyoruz." diye konuştu.

        Kızkalesi plajındaki ziyaretçilerden Rengin Ertürk de Ankara'dan geldiklerini belirterek, "Kızkalesi'ni görmek istediğimiz için kente geldik. Hem eğleneceğiz hem denize gireceğiz." dedi.

        Mustafa Özdemir de Diyarbakır'dan geldiklerini ilçede güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

        Hatay'dan gelen Nedim Solmaz ise "Kızkalesi'ne her gelişimde memnun kaldım, denizi çok güzel. Bayram tatilini burada geçireceğim." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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