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        Mersin İtfaiyesinin ödüllü arama kurtarma köpekleri AFAD'ın sınavına hazırlanıyor

        YAKUP SAĞLAM - Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu'nda ödül alan Mersin İtfaiyesinde görevli köpekler Ares ve Rex, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) eylülde düzenlenecek sınavda başarılı olmak için yoğun antrenmandan geçiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:05
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        Mersin İtfaiyesinin ödüllü arama kurtarma köpekleri AFAD'ın sınavına hazırlanıyor
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        YAKUP SAĞLAM - Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu'nda ödül alan Mersin İtfaiyesinde görevli köpekler Ares ve Rex, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) eylülde düzenlenecek sınavda başarılı olmak için yoğun antrenmandan geçiriliyor.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Köpekli Arama Kurtarma Birimine 5 yıl önce katılan "Belçika Malinois" cinsi Ares ile "Border Collie" cinsi Rex, uzman eğitmenler Mustafa Kemal Büyükoğlu ve Rasim Tekin tarafından yetiştirildi.

        Kentteki birçok olayda hassas burunlarıyla ekiplere yardımcı olan köpekler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev aldı.

        Ares ve Rex, eğitmenleriyle 10-13 Nisan'da AKUT Arama Kurtarma Derneği ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu'na da katıldı.

        Organizasyonda 42 köpeğin katıldığı sınavda Ares, enkaz bölümünde grup birincisi oldu, Rex ise itaat yarışmasında ilk sırada yer aldı.

        AFAD'ın 15 Eylül'de düzenleyeceği "Köpekli Arama Timleri Eğitim Yeterlilik ve Görev Yeterlilik Sınavları"na hazırlanan hassas burunlar, eğitmenleriyle zorlu parkurda günde 2 saat antrenman yapıyor.

        - "Belirlenen seviyeye gelen köpekler arama kurtarma branşına yönlendiriliyor"

        Köpekli Arama Kurtarma Amiri Ali Aydilek, AA muhabirine, farklı branşlarda 15 köpeğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Çeşitli testlerden geçen köpeklerin görevlere katıldığını dile getiren Aydilek, "Belirlenen seviyeye gelen köpekler arama kurtarma branşına yönlendiriliyor. Köpeklerimizi kayıp olaylarında ve depremler gibi afetlerde aktif kullanıyoruz." dedi.

        Aydilek, başarılı köpeklerden Ares ve Rex'in, AFAD'ın sınavına sıkı programla hazırlandığını anlattı.

        - "Kazandığımız şampiyonluk, AFAD sınavı öncesi motivasyon kaynağımız oldu"

        Ares'in eğitmeni itfaiye personeli Büyükoğlu da sevgi gösterilmesinin ve sosyal ortam sağlanmasının arama kurtarma köpekleri için önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Köpeklerimizi diğerlerinden ayıran en önemli özellikleri, kondisyonel ve koordinatif faaliyetlerinin en yüksek seviyede tutulmasıdır. Arama bulma gibi oyunlar oynayarak köpeklerimizi her daim göreve hazır halde tutuyoruz. İstanbul'daki sınavı 20 günlük kısa çalışmayla katılmamıza rağmen grup birincisi olarak tamamladık. Kazandığımız şampiyonluk, AFAD sınavı öncesi motivasyon kaynağımız oldu. Hedefimiz, AFAD'ın sınavını geçip Ares'in yurt dışı dahil tüm görevlere katılabilmesi için ağır seviye akreditasyona dahil olmasını sağlamak."

        Rex'in eğitmeni itfaiye gönüllüsü Tekin de özverili ve disiplinli çalışmanın başarıyı getirdiğini, Mersin İtfaiyesini dünya çapında en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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