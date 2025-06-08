Mersin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Polat (48) ve Yalçın Polat (42), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yenice Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında tartışma çıktı.

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