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        Mersin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 21:21 Güncelleme: 08.06.2025 - 21:29
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        Mersin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Yenice Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan 4 kişi ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Polat (48) ve Yalçın Polat (42), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılar H.P. (45) ve Ş.D'nin (39) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan, olayın ardından hastane önüne gelen aile yakınlarından bazılarının fenalık geçirdiği görüldü.

        Polis ekipleri, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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