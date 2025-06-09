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        Mersin sahillerinde bayramın son günü hareketlilik yaşanıyor

        Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Kurban Bayramı'nın son gününde sahillerde yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:38 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:10
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        Mersin sahillerinde bayramın son günü hareketlilik yaşanıyor
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        Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Kurban Bayramı'nın son gününde sahillerde yoğunluk oluştu.

        Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.

        Silifke ilesinde Narlıkuyu, Atakent, Kapızlı, Taşucu, Boğsak, İncekum ve Yeşilovacık sahillerinde hareketlilik yaşandı.

        Tatilcilerden bazıları denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi

        Taşucu sahilinde esnaflık yapan Ferdi Çıra, gazetecilere, bayramın hareketli geçtiğini belirterek, "Bayram tatilini yoğun bir şekilde geçirdik, esnafın yüzü güldü diyebiliriz. Temennimiz sezonun daha iyi geçmesi." dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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