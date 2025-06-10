Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de üst geçide çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Mersin'de üst geçide çarpan otomobildeki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:50 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de üst geçide çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de üst geçide çarpan otomobildeki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Erdemli ilçesi Arpaçbahşis Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 77 ADM 021 plakalı otomobil üst geçide çarptı.

        Kazada, otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Erdemle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!
        Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!

        Benzer Haberler

        Mersin'de 12 Haziran'da "Ekonomi Zirvesi" düzenlenecek
        Mersin'de 12 Haziran'da "Ekonomi Zirvesi" düzenlenecek
        Mersin'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yarala...
        Mersin'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yarala...
        Mersin'de devrilen tırdaki büyükbaşlardan 1'i telef oldu, 4'ü yaralandı
        Mersin'de devrilen tırdaki büyükbaşlardan 1'i telef oldu, 4'ü yaralandı
        Mersin açıklarında dalış yapan dalgıç, kendisine eşlik eden yunusları görün...
        Mersin açıklarında dalış yapan dalgıç, kendisine eşlik eden yunusları görün...
        Mersin'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        Mersin'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        Mersin'de sopalı kavga kamerada
        Mersin'de sopalı kavga kamerada