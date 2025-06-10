Mersin'de üst geçide çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Mersin'de üst geçide çarpan otomobildeki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mersin'de üst geçide çarpan otomobildeki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Erdemli ilçesi Arpaçbahşis Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 77 ADM 021 plakalı otomobil üst geçide çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Erdemle Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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