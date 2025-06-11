Akkuyu NGS'de su besleme sistemindeki pompaların elektrik motorları devreye alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) 1. güç ünitesinin su besleme sistemindeki pompaların elektrik motorları devreye alındı.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, kıyı pompa istasyonunda teknik su besleme sistemi pompalarının elektrik motorlarının testi tamamlandı.

Devreye alınan sistem, soğutma makinesi binalarına ve santral genel kompresör istasyonuna su temin edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS'de ekipmanların devreye alınmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Deneyimli devreye alma uzmanları, tüm işlemlerin uygunluğunu ve sırasını dikkatle takip ediyor. Pompa ünitelerinin elektrik motorlarının test çalışması ve ardından yapılacak testler sonucunda, birinci güç ünitesinin kıyı pompa istasyonunun teknik sistemlerinin hazır olduğunu teyit etmiş olacağız."