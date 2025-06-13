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        Gülnar'da Babalar Günü dolayısıyla esnafa kravat hediye edildi

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Babalar Günü dolayısıyla esnafa kravat hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:52 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:15
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        Gülnar'da Babalar Günü dolayısıyla esnafa kravat hediye edildi
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Babalar Günü dolayısıyla esnafa kravat hediye etti.

        Önge, beraberindeki MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit ile ilçedeki esnafa ziyarette bulundu.

        Esnafın Babalar Günü'nü kutlayan Önge, onlara kravat hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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