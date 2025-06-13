Gülnar'da Babalar Günü dolayısıyla esnafa kravat hediye edildi
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Babalar Günü dolayısıyla esnafa kravat hediye etti.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Babalar Günü dolayısıyla esnafa kravat hediye etti.
Önge, beraberindeki MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit ile ilçedeki esnafa ziyarette bulundu.
Esnafın Babalar Günü'nü kutlayan Önge, onlara kravat hediye etti.
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