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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 354 şüpheliden 49'u tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 354 şüpheliden 49'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 15:51 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:51
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 354 şüpheliden 49'u tutuklandı
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        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 354 şüpheliden 49'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde son 20 günde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonlar kapsamında 354 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde 2 milyon 166 bin 951 sentetik ecza hapı, 324 bin 236 uyuşturucu hap, 1 kilo 600 gram kokain, 5 kilo 822 gram sentetik uyuşturucu, 133 gram esrar, 11 tabanca, 189 fişek, 283 kök Hint keneviri ve suçtan elde edildiği 220 bin 515 ile 3 bin 800 dolar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 354 şüpheliden 49'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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